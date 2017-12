Schianto sulla Camionabile tra Mirano e Spinea: donna incastrata e strada chiusa VD

Le cause per cui si sono scontrati frontalmente sono ancora al vaglio dei carabinieri, fatto sta che i danni a chi è transitato poco dopo le 18.30 di martedì in viale Venezia nel territorio di Mirano sono apparsi subito evidenti. Due Opel Corsa si sono schiantate nelle vicinanze della rotatoria che conduce al casello del Passante di Spinea: ad avere la peggio è stata una donna di 63 anni che è stata soccorsa in primis dai vigili del fuoco del distaccamento di Mira, che si sono occupati di liberarla dalle lamiere contorte dell'abitacolo.

Trasferimento in ospedale

I sanitari del 118 l'hanno poi trasportata in ospedale in ambulanza per i successivi accertamenti sanitari. Durante le operazioni la signora si sarebbe sempre mantenuta cosciente: non verserebbe in gravi condizioni. Al volante dell'altra Opel Corsa c'era una 29enne, che avrebbe riportato traumi meno pesanti. Per il tempo necessario la strada è stata chiusa per permettere i rilievi.