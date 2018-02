Distrazione alla guida e ghiaccio sull'asfalto, auto tampona grosso camion: un ferito

Un incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze per i conducenti ha causato grandi disagi a chi percorreva via Orlanda in zona Campalto verso le 7 di mercoledì mattina. Il ghiaccio sulla sede stradale poco dopo la piazza, in direzione Tessera, ha tratto in inganno un automobilista, che ha terminato la propria corsa contro un grosso camion. Fortunatamente nessuna persona è uscita gravemente ferita dal tamponamento, la parte frontale dell'auto, invece, è andata disintegrata.

Soccorsi sul posto

Immediato sul posto è stato l’intervento da parte di una pattuglia del Nucleo Operativo dei Rangers D’Italia di Venezia, che dopo aver accertato le condizioni fisiche degli occupanti, ha provveduto ad’allertare il 118 e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Il conducente, lievemente ferito, è stato portato in ospedale per precauzione. Agli agenti di polizia e alla Municipale, invece, è spettato il compito di regolare la viabilità, istituendo giocoforza un senso unico alternato, creando grosse difficoltà al traffico attorno alle 8, in un orario di punta per chi si reca a lavoro o scuola.

I precedenti

Non si tratta della prima circostanza in cui gli agenti dei Rangers prestano il loro intervento per incidenti più o meno gravi lungo questa arteria. Poco tempo fa un grosso furgone è volato all’interno del fossato dopo essersi scontrato con un’auto in uscita da una laterale all’altezza del Centro Don Vecchi, proprio di fronte al cimitero di Campalto.