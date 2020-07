Grave incidente tra due auto, uno dei mezzi finisce cappottato: 5 feriti

Grave incidente nella tarda serata di ieri a Caorle, in località Brussa. Cinque le persone rimaste ferite, tra queste, una ragazza sarebbe in gravi condizioni. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, sembra comunque che l'incidente si sia verificato tra due automobili, una in fase di sorpasso. Uno dei due veicoli sarebbe finito fuori strada, cappottandosi alcune volte.

I soccorsi

Sul posto per prestare i primi soccorsi sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze del Suem 118. Quattro dei feriti non sarebbero gravi, la ragazza invece, trasportata subito al pronto soccorso di Portogruaro, sarebbe poi stata trasferita all'ospedale dell'Angelo per la gravità delle sue condizioni.