Schianto contro un trattore, poi finisce nel canale: muore una donna

L’auto si è scontrata con un trattore e poi è finita nel fossato. All’arrivo dei soccorritori non c’è stato niente da fare per Angela Savian, 75enne di Caorle. La donna ha perso la vita sabato mattina in un incidente stradale a Caorle, in località Ottava Presa.

Stando a una prima ricostruzione della polizia locale, nello schianto sarebbe rimasto coinvolto anche un mezzo agricolo. Il veicolo su cui viaggiava la signora, dopo l’impatto con il trattore ha urtato un terrapieno in cemento ed è finita nel canale. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I vigili del fuoco si sono occupati della rimozione del veicolo.