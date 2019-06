Auto fuori strada finisce nel canale, perde la vita un 23enne

Ha perso il controllo dell'auto che è finita nel canale. I due passeggeri sono riusciti ad uscire ma lui è rimasto intrappolato. Solo due ore dopo la squadra di sommozzatori lo ha recuperato. Il tragico incidente stradale è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Cavallino Treporti. A perdere la vita un ragazzo di soli 23 anni, Davide Zane, residente a Burano.

Auto in acqua

Il giovane era al volante di un'auto che è uscita di strada lungo via Saccagnana, a poca distanza dal cimitero di Cavallino, per cause ancora da chiarire. A lanciare l'allarme è stato un automobilista di passaggio che ha notato due ragazzi a bordo strada chiedere aiuto. La macchina era in acqua e dentro c'era il loro amico. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri, un'ambulanza e i vigili del fuoco, che hanno individuato il veicolo ormai affondato verso le 5 e hanno estratto il corpo di Zane.