Incidente a Cavallino-Treporti: dopo lo schianto due motociclisti finiscono in acqua

Lo schianto è stato violento, ed entrambi i motociclisti sono stati catapultati nel canale adiacente, rischiando grosso. Preoccupante incidente stradale poco dopo le 18 di giovedì in via Pordelio a Cavallino-Treporti: per cause al vaglio della polizia locale, i due centauri, che si trovavano a bordo di un motociclo Honda Hornet, si sono schiantati frontalmente con una Mercedes C220 che sopraggiungeva nel senso di marcia opposto condotta da un 79enne di Spinea. Con ogni probabilità l'anziano intendeva svoltare in una laterale.

I soccorsi

L'impatto con il muso dell'auto ha determinato un effetto catapulta che ha fatto volare entrambi i coinvolti fuori carreggiata. Si tratta di un 23enne e di un 24enne del posto. Alcuni astanti sono subito intervenuti, sostenendo i motociclisti sopra il livello dell'acqua, evitando che potessero "affondare". Sul posto sono intervenute due ambulanze del pronto soccorso di Jesolo, oltre che almeno una squadra dei vigili del fuoco: vista la dinamica è stato chiesto l'intervento anche dell'elicottero del Suem di Treviso, atterrato nelle vicinanze.

Ferito portato via in elicottero

Uno dei centauri coinvolti è stato trasportato in codice giallo (per lui sospette fratture, specie a una gamba) al Ca' Foncello, mentre l'altro motociclista e il conducente dell'auto sono stati portati al pronto soccorso di San Donà. Per loro conseguenze più lievi. Inevitabili le ripercussioni alla viabilità per il tempo necessario a soccorsi e rilievi.