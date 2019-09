Frontale tra Panda e Freemont, morto un 71enne

Tragico incidente questa mattina lungo la strada provinciale 85 nel territorio di Cavarzere. Poco dopo le 8 di sabato 28 settembre, uno schianto frontale tra una Fiat Panda e un Freemont è costato la vita ad un anziano di 71 anni. Il conducente dell'altro veicolo, invece, è rimasto ferito e condotto al pronto soccorso.

Incidente a Cavarzere, morto un 71enne

Le dinamiche dell'incidente sono ancora al vaglio della polizia locale, fatto sta che a seguito dello scontro la Panda è finita in una scarpata. Per il conducente non c'è stato nulla da fare. A prestare i primi soccorsi sul posto, oltre agli agenti della Municipale, sono stati i vigili del fuoco, che hanno avuto il compito di estrarre il corpo dell'anziano dall'abitacolo e mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Inutili invece i tentativi di rianimazione dei paramedici del 118, a cui nono è restato altro da fare che constatare la morte dell'uomo.