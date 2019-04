Tamponamento tra camion lungo l'autostrada A4: ferito uno dei conducenti

Grave incidente nel tardo pomeriggio di venerdì lungo l'autostrada A4 tra Cessalto e San Stino di Livenza (VE), al chilometro 438, in direzione Trieste. A tamponarsi due camion e ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti che è rimasto ferito e trasportato per le cure del caso all'ospedale più vicino. Sul posto si sono poi recati i vigili del fuoco di Motta di Livenza e San Donà di Piave per mettere in sicurezza l'area, oltre alla polizia stradale per tutti i rilievi di rito.