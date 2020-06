Finisce con l'auto nel canale, morto un 49enne

Stava percorrendo la strada lungo l'argine, quando la sua auto ha sbandato ed è finita nel canale. Alcuni automobilisti hanno assistito all'incidente e chiamato i soccorsi, ma quando il corpo di Pietro Cappozzo, 49enne, è stato recuperato, non c'era più niente da fare.

L'uomo, residente a Este, nel Padovano, è morto giovedì pomeriggio in un incidente stradale in località Ca' Bianca a Chioggia. Le cause della fuoriuscita sono ancora al vaglio dei carabinieri. Tra le ipotesi, quella di un improvviso malore che gli ha fatto perdere il controllo della sua Volkswagen Polo.

I vigili del fuoco accorsi da Chioggia e da Venezia con i sommozzatori e da Padova con una speciale imbarcazione dotata di ecoscandaglio, hanno iniziato subito le ricerche, che in serata hanno portato all’individuazione della macchina. Hanno estratto e recuperato l’uomo, che si trovava all’interno dell’abitacolo. L’auto è stata assicurata con delle funi e sarà recuperata venerdì.