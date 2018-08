Travolta dall'auto pirata, è in coma. Conducente scovato poco dopo

Una donna di 47 anni di Chioggia è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata investita da un'automobile che si è data alla fuga. Rintracciato dopo mezz'ora il pirata: è un padovano di 72 anni, imprenditore.

La dinamica

E' successo giovedì mattina alle 10, lungo la statale Piovese nella zona di Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova). La chioggiotta, dipendente di una ditta di Albignasego, era incaricata di regolamentare la viabilità in corrispondenza di un cantiere sulla strada, all'altezza dell'incrocio con via San Polo. All'improvviso, mentre era intenta a svolgere il proprio lavoro, è stata travolta da un'Alfa Giulia, che non è riuscito a evitare l'impatto. L'autista del mezzo è scappato senza prestare soccorso, lasciando sull'asfalto la donna in fin di vita, trascinata per alcuni metri. La donna è stata recuperata dai sanitari del Suem, quindi elitrasportata d'urgenza all'ospedale di Padova. Attualmente è in coma, alle prese con le pesanti conseguenze dell'incidente.

Le ricerche

I carabinieri della stazione di San Nicolò si sono subito messi a caccia del pirata della strada, individuandolo appena mezz'ora più tardi. Per il momento l'uomo è stato denunciato in stato di libertà.