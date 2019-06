Ciclista investito e sanguinante a terra: un autista Atvo il primo a soccorrerlo

Un brutto incidente stradale è avvenuto verso l'una di oggi in via Equilio, a Jesolo, di fronte il terminal dei bus Atvo. Un uomo di 50 anni residente in città stava transitando in bicicletta quando è stato investito da un'automobile marca Volvo ed è finito a terra.

I soccorsi

Ad assistere alla scena c'era anche un conducente stagionale di Atvo, 28enne anche lui di Jesolo: ha visto che il ciclista sanguinava copiosamente da un braccio e così si è lanciato in suo soccorso, mettendo in pratica le nozioni apprese nei corsi di primo intervento seguiti dai dipendenti dell'azienda: ha bloccato a mani nude la fuoriuscita di sangue dal braccio infortunato, fino all’arrivo dell’ambulanza. Dopodiché i sanitari del 118 hanno preso in carico il paziente, trasportandolo al pronto soccorso di Mestre in codice rosso. A occuparsi dei rilievi e della ricostruzione dell'episodio sono le pattuglie della polizia locale.