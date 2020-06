Schianto tra due auto, una finisce contro un albero: due feriti

Due feriti. E' il bilancio di un incidente avvenuto sabato poco dopo le 14 lungo via Portogruaro a Cinto Caomaggiore. I vigili del fuoco, arrivati da Portogruaro hanno messo in sicurezza le due auto rimaste coinvolte nello schianto e assistito i due conducenti, che sono stati presi in cura dal personale del Suem.

Necessario il trasferimento in pronto soccorso per uno dei due automobilisti che, dopo l'impatto, è finito contro un albero. Medicata sul posto con lievi ferite la donna alla guida dell’altra macchina. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, per chiarire eventuali responsabilità. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.