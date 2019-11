Auto finisce nel fossato: estratta viva una persona, un'altra incastrata sotto il veicolo

Incidente stradale domenica attorno alle 18.15 in via Venezia di Cinto Caomaggiore. Per cause ancora da accertare, un'automobile è uscita dalla carreggiata ed è finita in un fossato adiacente alla strada.

L'incidente

L'episodio in serata: una volta perso il controllo, il mezzo si è rovesciato dentro al fossato pieno di acqua. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Portogruaro con a supporto un'autogru della vicina Pordenone. Immediate le operazioni di soccorso che hanno permesso di estrarre vivo uno degli occupanti della macchina, una donna, poi stabilizzata e trasportata in ospedale. Un'altra persona, invece, è rimasta incastrata sotto l'auto.

Un decesso

Nonostante i soccorsi il personale del Suem 118 dopo il recupero ha dovuto dichiararne la morte. Si tratta di uomo, che si trovava seduto lato passeggero. Sono ora in corso le operazioni di recupero dell’auto. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.