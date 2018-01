Mezzo pesante che trasporta acido solforico esce di strada a Camponogara: scatta l'allerta

L'allerta è stata lanciata pochi minuti dopo le 4 di martedì, quando un mezzo pesante che trasportava acido solforico è uscito parzialmente di strada in via Premaore a Camponogara, all'altezza dell'intersezione con via Dante Alighieri. L'incidente in sé non avrebbe causato feriti gravi, ma naturalmente il carico del veicolo ha indotto a usare tutte le cautele del caso ai soccorritori.

Sul posto si è portata in primis una squadra del distaccamento dei pompieri di Mira, seguita dagli uomini del Nucleo Nbcr del Comando di Mestre, oltre ad altre unità del 115 per un totale di 15 uomini. Le operazioni di messa in sicurezza e di travaso della sostanza in un'altra autocisterna alle 9 erano ancora in corso. Tutto stava procedendo senza intoppi: la cisterna, che si trovava nel fossato, è apparsa integra, dunque il rischio di una fuoriuscita incontrollata dell'acido è stato scongiurato. Una volta conclusa la fase di travaso della sostanza, inizieranno le operazioni di recupero del bilico. La viabilità è stata interdetta per il tempo necessario dalle forze dell'ordine.