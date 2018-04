Due tamponamenti nel raggio di un chilometro: code tra Padova e il Passante

Circolazione in difficoltà nel tardo pomeriggio di venerdì in autostrada A4, in direzione Trieste, a causa di due tamponamenti nel giro di un quarto d'ora che per fortuna non hanno causato feriti. Gli schianti alle 17.45 e alle 18 circa in un raggio di non più di un chilometro e mezzo. Si sono raggiunti anche i 6 chilometri di coda tra Padova Est e il bivio tra il Passante di Mestre e l'A57, in carreggiata Est.

I due incidenti

Il primo incidente ha coinvolto tre vetture al chilometro 368, ci sarebbero stati dei feriti lievi. A mandare in crisi definitivamente la viabilità un secondo tamponamento, sempre tra tre vetture, all'altezza del chilometro 367. I veicoli coinvolti sono stati rimossi dalle corsie di marcia, ma le code sono continuate a lungo. Sul posto, oltre al Suem 118 e la polstrada, anche gli ausiliari di Cav, coordinati dal Centro operativo di Mestre.