Incidente in autostrada, lunghe code al confine tra Padovano e Veneziano

Caos in autostrada per un incidente che ha coinvolto un'auto e un mezzo pesante in direzione Milano. Lo schianto all'altezza del chilometro 365, al confine tra il Padovano e il Veneziano: fin da subito, a 800 metri dal bivio dell'A13 per Bologna, si sono formate lunghe code, che nei minuti successivi hanno raggiunto la lunghezza massima di circa 10 chilometri.

Un ferito lieve

Sul posto gli agenti della polizia stradale, gli ausiliari di Cav (che gestisce il tratto autostradale), i vigili del fuoco di Padova e del distaccamento di Mira, e i soccorsi del 118: il conducente della macchina è rimasto leggermente ferito nello schianto. La carreggiata è stata liberata verso le 10.30 e successivamente le code, che hanno interessato il tratto fino al bivio con il Passante di Mestre, sono andate in lento smaltimento.