Lunedì da dimenticare in autostrada: camion si rovescia e blocca l'A4 verso Trieste

L'A4 è stata liberata prima dele 9 di lunedì, ma le code si erano fatte sentire. Un incidente che ha coinvolto un camion e un veicolo "leggero" ha causato pesanti disagi sull'autostrada Venezia-Trieste, all'altezza del chilometro 447, tra gli svincoli di San Stino di Livenza e l'allacciamento con l'A28 Portogruaro-Pordenone, in direzione Trieste.

Camion rovesciato

A causa dell'impatto il mezzo pesante si è rovesciato e ha ostruito gran parte della carreggiata, costringendo gli operatori di Autovie Venete, la società che gestisce l'arteria, a decretare la chiusura del tratto di autostrada e istituire l'uscita obbligatoria a San Stino.

Subito le code

Subito si sono allungate le code fino a raggiungere 4 chilometri e anche dopo la riapertura, finché i rallentamenti non saranno smaltiti, è consigliabile rivedere il proprio itinerario privilegiando il by-pass A27-A28. Per fortuna nell'incidente si sarebbe registrato solo un ferito lieve. Alle 9 si registravano code di quattro chilometri fra Cessalto e San Stino in direzione Trieste, mentre i veicoli fermi – per circa tre chilometri nel tratto interessato dal sinistro - stavano cominciando a defluire.

