Tamponamento a catena in autostrada: due corsie off limits e chilometri di coda

Mattinata da dimenticare martedì per coloro che si sono messi in viaggio in autostrada in direzione Milano. Verso le 9 un tamponamento a catena tra 4 veicoli (secondo il Cciss sarebbero coinvolti anche dei mezzi pesanti) ha scaraventato nel caos la circolazione. Per fortuna nello schianto non si sarebbero registrati feriti, ma i mezzi avrebbero ostruito sia la corsia di sorpasso, sia la corsia intermedia.

La mappa del Cciss

Schianto all'altezza di Arino

A questo punto, all'altezza del chilometro 373, poco prima dell'autogrill di Arino di Dolo, si è determinato un imbuto forzato che, in pieno orario di punta, ha causato non pochi disagi. Le code si sarebbero allungate fino a 8 chilometri in A4 e a 2 in A57. Sul posto per gestire la situazione gli agenti della polizia stradale e gli ausiliari di Cav, la società che gestisce il tratto autostrada interessato dall'incidente.