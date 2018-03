Mortale in Castellana, coda di camion in via della Libertà, tram bloccato: traffico nel caos

Lunedì da dimenticare sul fronte della viabilità cittadina. Tre le criticità principali che si sono registrate in rapida successione a partire dalle 7 di mattina: la più grave è stata un incidente stradale con esito mortale in Castellana, all'altezza di Trivignano, nel territorio comunale di Venezia (DETTAGLI). Per il tempo necessario la strada è stata interdetta al traffico per permettere i rilievi.

Traffico bloccato in via della Libertà

In difficoltà, però, sono finiti anche i pendolari che, come ogni mattina feriale, si sono messi in marcia alla volta di Venezia: il traffico è stato scaraventato già da prima delle 8 per una coda di camion in via dei Petroli che, allungandosi, ha coinvolto anche la viabilità di via della Libertà, in direzione del ponte della Libertà. Di fatto a tratti gli automobilisti e i pullman sono rimasti imbottigliati, con pesanti ritardi sulla tabella di marcia. C'è chi ha preferito "virare" su San Giuliano cercando soluzioni alternative.

Tram bloccato

Non se la sono vista meglio coloro che hanno preferito il tram per muoversi: a un certo punto, sempre prima delle 8, un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo in viale San Marco, forse a causa della rotaia bagnata del "siluro" ed è caduto a terra: per permettere soccorsi e rilievi il tram della linea T1 si è dovuto fermare. Actv ha messo in campo per il tempo necessario gli autobus sostitutivi. Dopodiché il ritorno alla normalità.