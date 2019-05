Tamponamento in A4, code e un ferito lieve

Un tamponamento si è verificato oggi pomeriggio lungo l'autostrada A4 all'altezza del tratto tra San Stino e Portogruaro in direzione Trieste. L'incidente ha causato grossi disagi al traffico a partire dalle 17.15 circa: i veicoli coinvolti hanno impegnato buona parte della carreggiata, lasciando libera solo la corsia di emergenza. Di conseguenza si sono formate lunghe code e, almeno fino alle 18.30, era consigliata l'uscita a Cessalto o San Stino.

Due i veicoli coinvolti: un'automobile ha tamponato un mezzo pesante, finendo semidistrutta contro la barriera di separazione delle carreggiate. Ferito lievemente il conducente della macchina, il quale è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale di Portogruaro. La carreggiata è stata riaperta totalmente alle 18.30 e le code sono lentamente in via di smaltimento.