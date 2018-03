Improvviso schianto in autostrada tra Noventa e Cessalto: intervengono pompieri e 118

Caos in autostrada poco prima delle 20.30 di venerdì per un incidente che si è verificato al chilometro 426, in direzione Trieste. Dalle prime informazioni, un Suv si sarebbe scontrato con un mezzo pesante, causando pesanti disagi alla viabilità tra i caselli di Noventa e Cessalto. Fin da subito le code si sono fatte sentire.

I soccorsi

Sul posto è stato chiesto l'intervento del 118 e dei pompieri, che hanno allertato più squadre, tra autogru, operatori del distaccamento 115 di San Donà e autobotte. Per gestire la viabilità, oltre alle pattuglie della polizia stradale, sono giunti anche gli ausiliari di Autovie Venete, la società che gestisce quel tratto di arteria a pagamento.

Un ferito

I pompieri di San Donà hanno dovuto utilizzare martinetti, divaricatori e cesoie idrauliche per estrarre una persona rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo del fuoristrada. Il ferito è stato stabilizzato dal personale del suem 118 e portato in ospedale. Illeso l’autista del mezzo pesante.