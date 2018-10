Incidenti e lavori in A4: code e disagi, riapertura del tratto verso Venezia in serata

Due incidenti accaduti in A4, fra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste verso le 15 di mercoledì hanno congestionato la viabilità fra Portogruaro e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Il primo sinistro, un tamponamento fra un pullman e un autoarticolato fortunatamente senza feriti, ha richiesto l’intervento dei soccorsi meccanici, mentre riguardo al secondo la dinamica è incerta. È stata istituita l’uscita obbligatoria a Portogruaro. Code anche in direzione Venezia.

Intervento tecnico

Riaperta al traffico verso le 18.30 la corsia di marcia lungo la A4 tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia che era stata chiusa di mattina a causa di un ammaloramento del manto stradale. I tecnici di Autovie hanno riscontrato una fessurazione che ha richiesto un risanamento immediato. L’intervento ha provocato il formarsi di code fra Villesse e Latisana in direzione Venezia. Code anche fra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste.