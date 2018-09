Doppio tamponamento in Tangenziale di Mestre: code in direzione Milano

Pomeriggio difficile sulla Tangenziale di Mestre, dove dopo le 17 si sono verificati due incidenti in carreggiata ovest. Il primo è avvenuto alle 17.10 al chilometro 12+300 direzione Milano, nei pressi dell'uscita Miranese, tra due veicoli commerciali leggeri. I mezzi sono entrati in collisione sulla corsia centrale e per permetterne lo sgombero è stato necessario chiudere temporaneamente due corsie di marcia: si sono perciò formate code fino a 4 chilometri, in aumento a causa del traffico dell'ora di punta. Sul posto, insieme alla Polstrada e al soccorso meccanico, due mezzi con gli ausiliari di CAV.

Più o meno negli stessi minuti, un secondo incidente ha coinvolto un'auto e un mezzo pesante sulla stessa carreggiata, all'altezza dello svincolo Terraglio, nel tratto di competenza Autovie Venete. Sono nel frattempo terminate poco fa le code in A4 direzione Milano causate dall'incidente del primo pomeriggio tra mezzi pesanti, tra cui un'autocisterna, sullo svincolo per Bologna della A13, in competenza Autostrade per l'Italia.