Incidente in A4, lunghe code in direzione Venezia

Tramponamento fra due camion in autostrada verso le 11.30 di oggi, nel tratto compreso fra Latisana e Portogruaro, per la precisione due chilometri dopo il ponte sul fiume Tagliamento in direzione Venezia. Il traffico, di conseguenza, è congestionato.

Non risultano feriti. In seguito all'incidente si sono formati nove chilometri di coda fra San Giorgio di Nogaro e Portogruaro verso Venezia. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la polizia stradale e i soccorsi meccanici. Nel tratto interessato dall’incidente i veicoli scorrono lungo la corsia di sorpasso.