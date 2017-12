Perde il controllo del furgone e si schianta sul Passante: conducente all'ospedale

Perde il controllo del furgone e si schianta sul Passante, non distante dall'uscita di Martellago. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso a causa dei traumi riportati dopo l'impatto, ma per fortuna non verserebbe in gravi condizioni. L'incidente si è verificato poco dopo le 8 di mercoledì, all'altezza del chilometro 389 dell'arteria autostradale, in direzione Trieste.

I soccorsi

Sul posto si sono portate le pattuglie della polizia stradale per effettuare i rilievi, mentre la persona al volante è stata affidata alle cure dei sanitari del 118. Per mettere in sicurezza la zona è stato chiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, aiutati dagli ausiliari di Cav, la società che gestisce il Passante di Mestre. Limitati i disagi alla viabilità, poiché il veicolo non occupava le corsie di marcia.