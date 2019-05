Schianto fra due auto: si rovescia una macchina, soccorsa una ragazza

Uno scontro fra due macchine e una è finita ribaltata in strada. È successo dopo le 12 e trenta a Concordia Sagittaria martedì, in via Confine.

Ragazza ferita

Nell'incidente è rimasta ferita una ragazza che conduceva l'auto che si è rovesciata. I vigili del fuoco arrivati sul posto l'hanno aiutata a uscire fuori dal mezzo prima che il Suem 118 la prendesse in carico per le prime cure. Un'altra persona è rimasta coinvolta, ma sarebbe uscita autonomamente dalla vettura. Non sono gravi invece, secondo le prime informazioni, le condizioni della giovane. Dapprima si era alzato in volo l'elisoccorso del Suem per raggiungere la zona dell'impatto, ma è stato fatto rientrare vista la non gravità delle circostanze. L'auto ribaltata è stata rimossa dalla carreggiata per tornare a consentire il transito dei veicoli.