Incidente in tangenziale, coinvolti automobili e un camion: code e traffico rallentato

Ennesimo incidente in tangenziale a Mestre, questa volta, per fortuna, senza feriti gravi. Lo scontro, che ha coinvolto 4 o 5 mezzi, è avvenuto attorno alle 8.30 all'altezza del "cubo", in prossimità dello svincolo per il Terraglio in direzione Trieste. Nel sinistro anche un autoarticolato, che ha terminato la propria corsa finendo con la cabina sul guard rail.

Veicoli in coda

Immediato sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, cui è spettato mettere in sicurezza la zona, e un'ambulanza del 118: nessuna delle persone coinvolte avrebbe comunque riportato gravi conseguenze, si parla di 3 persone ferite lievemente. Traffico ovviamente rallentato, seppur mai completamente bloccato, con le auto incolonnate e costrette a procedere a passo d'uomo in un'unica corsia che ha raggiunto i 5 chilometri. I disagi per i veicoli in corsa sono stati importanti, in una fascia oraria molto battuta. Attorno alle 11.30 la viabilità in A57 è tornata alla norma, scorrevole.