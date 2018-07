Perdono il controllo dell'auto e finiscono fuori strada: 4 feriti all'ospedale | FOTO

Perdono il controllo dell'auto e finiscono fuori strada. Preoccupante incidente stradale nella notte tra sabato e domenica, quando erano passati 40 minuti dalle 24, lungo la strada che collega Dolo alla frazione di Arino. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, i 4 occupanti del veicolo hanno concluso la loro corsa nel fossato adiacente alla strada. L'abitacolo è stato completamente distrutto dall'impatto, con ogni probabilità anche con il tronco di un albero.

Due coinvolti incastrati

Tutti i coinvolti sono rimasti feriti, ma 2 sono anche rimasti incastrati tra le lamiere, gli altri invece sono usciti sulle proprie gambe. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti pompieri anche da Mira e Mestre, che hanno messo in sicurezza il veicolo e prestato i primi soccorsi. Tutti e quattro i feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem per essere poi trasferiti in ospedale, non in gravi condizioni. Le operazioni sono terminate dopo circa due ore con il recupero dell’auto.