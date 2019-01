Travolta mentre attraversa la strada. L'investitore si allontana, poi torna

Una signora in coma farmacologico all'Angelo in seguito a un incidente stradale avvenuto il 29 dicembre a Jesolo Lido, in via Vincenzo Monti. È successo attorno alle 17: K. P., una settantunenne di origine ucraina - residente in paese e di professione badante - è stata investita da una macchina mentre attraversava la strada. La donna era stata accompagnata a casa in auto dal figlio di un’amica: è scesa dalla vettura e ha iniziato l'attraversamento ma proprio in quell'istante è sopraggiunta una Renault Scénic che l’ha travolta. L'impatto è stato violento: la signora è stata sbalzata sul cofano e sul parabrezza, finendo poi sull’asfalto.

Secondo uno dei testimoni, il conducente, dopo essersi fermato ed essere sceso dall’auto per vedere cosa fosse successo, sarebbe risalito e ripartito senza prestare soccorso. Salvo poi tornare sul posto una ventina di minuti dopo. Ad allertare il 118 è stato il giovane che aveva accompagnato a casa la signora. Per i rilievi sono intervenute le pattuglie della polizia locale. La donna è stata trasportata all'ospedale di Mestre con gravi lesioni, in particolare un trauma cranico: è tuttora ricoverata nel reparto di Rianimazione. I figli della signora si sono rivolti a Studio 3A, società specializzata in risarcimenti che ha fatto richiesta di accesso agli atti per avere un quadro più chiaro dell'accaduto. Il conducente, oltre che per lesioni stradali, potrebbe essere perseguito anche per il reato di fuga.