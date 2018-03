Tragedia in Tangenziale di Mestre: diciottenne viene investita e uccisa, si cerca l'investitore

Tragedia nella Tangenziale di Mestre venerdì sera. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, una giovane donna di nazionalità italiana poco più che maggiorenne (aveva 18 anni) è stata investita e uccisa a poca distanza dalla barriera autostradale di Villabona. Il corpo è stato segnalato dagli automobilisti in transito nel tratto finale della A57, in direzione Padova, a poca distanza dal casello.

Telecamere al setaccio

Al setaccio le telecamere di sorveglianza di Cav, la società che gestisce quel tratto di strada: la vittima, mestrina, avrebbe perso la vita a causa dei traumi riportati nell'impatto con il veicolo. Dell'auto investitrice, però, nessuna traccia. E' possibile che ci si trovi di fronte a un caso di pirata della strada. Le forze dell'ordine sottolineano che in quel punto, e con l'oscurità che già era calata da tempo sul Veneziano, l'eventuale conducente potrebbe anche non essersi accorto dell'impatto.

Possibile gesto estremo

Sul posto si sono portati anche i genitori della giovane vittima, alle prese con una notizia terribile. Per gestire la viabilità si sono portati più veicoli di Cav, oltre che le pattuglie della polstrada. E' spettato al medico del Suem constatare l'effettivo decesso della giovane vittima. I primi elementi raccolti indurrebbero a privilegiare la pista di un possibile gesto estremo da parte della ragazza, che si potrebbe essere quindi avventurata in Tangenziale conscia dei rischi. Gli accertamenti, in ogni caso, continuano a 360 gradi.