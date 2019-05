Incidente a Eraclea, un'automobile finisce in canale

Un incidente stradale è avvenuto domenica pomeriggio nel territorio di Eraclea: un'automobile è andata fuori strada, in via Valle dei Tagli, ed è finita nel canale adiacente alla strada. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 16 e sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco, subito al lavoro nelle operazioni di soccorso e di recupero della macchina.

L'incidente

Una persona è riuscita a scendere autonomamente dal veicolo ed è stata assistita dal personale del Suem 118 per essere portata in ospedale. Per precauzione sono intervenuti anche i sommozzatori, che hanno scandagliato il corso d'acqua per scartare l'ipotesi che fossero coinvolte altre persone.