Incidente mortale di Eraclea, il motociclista aveva bevuto

Il giovane di 26 anni che guidava la moto che lunedì sera, a Eraclea, è finita fuori strada, aveva bevuto. Nell'impatto la fidanzata Sara Guernier, di 29 anni, seduta dietro di lui, ha perso la vita. Quando, all'ospedale, il ragazzo è stato sottoposto agli esami del sangue è risultato positivo all'alcol con un tasso di un grammo per litro. Adesso è indagato per guida in stato di ebbrezza e omicidio stradale.

Lo schianto intorno alle 23 lungo via Piave, in corrispondenza di una curva. Qui il giovane per cause ancora al vaglio dei carabinieri ha perso il controllo della moto che è finita contro il guardrail. Il 26enne è rimasto ferito, ma non è in gravi condizioni, mentre la fidanzata di 29 anni è morta sul colpo. Gli operatori del 118 hanno cercato di rianimarla ma non c'è stato niente da fare.

La coppia rientrava da una serata trascorsa alla Fiera del Rosario a San Donà. Sara Guernier, che faceva la barista, lunedì sera aveva lavorato e insieme al compagno stava tornando a casa, a Jesolo. Poi, a Tombolino di Eraclea, lo schianto.