Mirano: il mezzo pesante esce di strada, la Punto si incastra sotto. Grave la conducente

La strada è stata chiusa al transito per permettere soccorsi e rilievi da parte delle forze dell'ordine. Brutto incidente verso le 13 di martedì a Campocroce di Mirano, all'altezza di via Accoppé Fratte, quando un furgone, per cause non ancora accertate, è uscito di strada concludendo la propria corsa nel fossato adiacente. Coinvolta nello schianto anche una Fiat Punto, rimasta parzialmente incastrata sotto l'altro veicolo. È la conducente di quest'ultima ad aver avuto la peggio, rimanendo pesantemente ferita nell'impatto. Si tratta di M.T., 47enne che è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, quindi trasportata all'Angelo di Mestre, dove non risulterebbe in pericolo di vita nonostante i traumi riportati.

Perlustrazioni dei sommozzatori

Meno serie le condizioni di altre due persone coinvolte, un uomo che era seduto sulla Punto (R.E., 45 anni) e il conducente del camion (K.K., 42 anni del Togo): entrambi sono stati portati all'ospedale di Mirano, alle prese con contusioni e fratture. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, si sono portati i vigili del fuoco (con squadre da Mira e Mestre) e la polizia locale con tre pattuglie. Con l'ausilio dell'autogru i pompieri hanno estratto l’autista del camion, che era rimasto incastrato nella cabina nel fossato, e poi messo i veicoli in sicurezza. I sommozzatori hanno perlustrato il canale di scolo per escludere la possibilità della presenza di altre persone finite all'esterno dell'abitacolo.