Sbanda e finisce fuori strada: automobilista in gravi condizioni, interviene l'elicottero

Con l'auto all'improvviso esce di strada e fin da subito è chiaro ai soccorritori che la situazione è grave. Preoccupante incidente stradale verso le 19 di sabato a Cesarolo, a San Michele al Tagliemento. Per cause ancora al vaglio della polizia locale, il conducente di un veicolo che stava transitando in via Conciliazione ha perso il controllo del veicolo.

Rilievi in corso

E' possibile che a causare la sbandata possa essere stato un malore: fatto sta che l'automobilista ai soccorritori sarebbe apparso privo di sensi, tant'è vero che si sarebbe reso necessario intubarlo. Visto lo scenario, è stato chiesto l'intervento dell'elicottero del 118 di Treviso, atterrato nelle vicinanze del luogo dello schianto. Dopodiché il trasferimento all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove il ferito è stato sottoposto ad accertamenti.