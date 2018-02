Schianto tra auto e moto in corso del Popolo: centauro portato in ospedale a Mestre

Uno scontro che non ha potuto che preoccupare quanti sabato sera si trovavano in corso del Popolo a Mestre, all'altezza del cinema teatro Corso. Per cause che sono ancora al vaglio del reparto motorizzato della polizia locale, un motociclista si è scontrato con un furgone Peugeot. Ad avere la peggio è stato il centauro, che ha riportato fratture al braccio, alla spalla e anche all'osso occipitale. All'inizio avrebbe anche perso i sensi, inducendo alcuni a temere il peggio.

I soccorsi

Per fortuna il ferito, un 52enne mestrino, si sarebbe in parte ripreso ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove è stato sottoposto ad accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita. Alla guida del furgone c'era invece C.R., un 39enne di Marghera. Ancora da stabilire la dinamica che l'ha portato a impattare contro l'Honda 500 del mestrino. Inevitabili i disagi alla viabilità, in una delle strade principali della viabilità mestrina.