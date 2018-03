Incidente davanti alla Fincantieri: furgone cappottato. Rallentamenti verso Venezia

Lo schianto prima delle 7 di giovedì in via della Libertà: una sbandata e il mezzo da lavoro si ribalta. Il conducente, un 41enne di Dolo rimasto contuso, avrebbe cercato di evitare un'Alfa Romeo 159 che a sua volta avrebbe sbandato per non impattare contro una Fiat 500 protagonista di una presunta manovra azzardata. Il conducente di quest'ultima si sarebbe fermato rifiutandosi di fornire le proprie generalità, per poi allontanarsi. Sarà ascoltato dalle autorità per far luce sulla dinamica dell'accaduto. Il Fiat Scudo, toccando il cordolo a lato strada, avrebbe subito lo scoppio di uno pneumatico per poi cappottarsi. Imbuto forzato per il traffico, andato in difficoltà in orario di punta. Sul posto gli agenti del reparto motorizzato della polizia locale