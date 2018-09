Pediatra di San Donà muore in un incidente in Austria, grave la moglie

Stavano rientrando da una vacanza in montagna. Si sono messi in sella alla moto e sono partiti. Sulla strada del ritorno, però, un’auto ha invaso la loro corsia di marcia e li ha centrati. Per Franco Balliana, pediatra di San Donà, non c’è stato niente da fare. La moglie, invece, dentista, è ricoverata all’ospedale in gravi condizioni. Il tragico incidente risale a lunedì pomeriggio. La coppia, molto conosciuta nel Veneto orientale, era appassionata di moto.

La ricostruzione

I due avevano raggiunto l’Austria per qualche giorno di relax. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine locali, a Lienz sarebbero rimasti coinvolti in un frontale. Balliana, che aveva 61 anni, non è riuscito a evitare l’impatto con l’auto che ha improvvisamente invaso la corsia sulla quale stava viaggiando la moto, una Bmw. Lui e la moglie, di 62 anni, sono finiti sull’asfalto. Quando i soccorritori sono arrivati non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pediatra. Tutte le speranze si sono concentrate sulla compagna, che è stata trasportata all’ospedale di Klagenfurt, dove si trova tutt’ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sono stabili e non si troverebbe in pericolo di vita.

Un punto di riferimento per tutti i colleghi

Martedì la notizia si è diffusa tra i colleghi dell’Usl 4 e nel Sandonatese, dove Balliana era molto conosciuto e stimato. Aveva lo studio in via Como, nei pressi del centro commerciale Piave, insieme ad altri pediatri. Il 61enne era consigliere veneziano della Fimp e per i colleghi era un punto di riferimento. Tutti, infatti, si rivolgevano a lui per le questioni relative alla professione. La data del funerale non è ancora stata fissata.