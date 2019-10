Frontale auto-camion in Romea: un ferito

Frontale fra una auto e un camion, giovedì sera in Romea, verso le 20, di fronte al Lando in Comune di Mira. L'autista della macchina è rimasto ferito ed è stato preso in cura dal personale del Suem 118 per essere trasferito in ospedale.

I rilievi e la messa in sicurezza

I vigili del fuoco sono intervenuti da Mira, e con la gru di Mestre, e hanno messo in sicurezza il mezzo. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora.