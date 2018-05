Schianto frontale a Caposile: 4 feriti, una donna trasportata in elicottero all'Angelo

Sul posto è stato chiesto l'intervento dell'elicottero del 118, per trasferire in ospedale nel minore tempo possibile il ferito che versava in condizioni più serie. Preoccupante incidente stradale verso le 15.30 di lunedì a Caposile, più o meno all'altezza del ristorante "Vecio Piave". Per cause ancora al vaglio della polizia locale, che ha effettuato i rilievi, due auto si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo nell'impatto anche un camper.

Tre feriti in ambulanza, uno in elicottero

Una donna di 25 anni residente a Vicenza nel tardo pomeriggio di lunedì si trovava in prognosi riservata ed era stata sottoposta a intervento chirurgico per lenire le conseguenze dell'impatto. A preoccupare soprattutto dei traumi a livello toracico. Si tratta della conducente di una Renault Clio che si stava allontanando da Jesolo e che prima avrebbe impattato in maniera laterale con un camper su cui si trovava una coppia di turisti svizzeri, poi si sarebbe schiantata contro una Citroen C3 che stava transitando nel senso di marcia opposto.

Bambina al pronto soccorso

Assieme alla 25enne si trovavano una concittadina di 21 anni e una bambina di 4 anni: entrambe sono state trasportate in ambulanza al pronto soccorso di San Donà, al pari della conducente della Citroen, una 22enne di Scorzè. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati. Inevitabili le ripercussioni per la viabilità.