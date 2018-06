Schianto frontale a Caorle: due auto distrutte e feriti. Coinvolti anche due bambini

L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 20.30 di venerdì, quando due auto, per cause al vaglio dei carabinieri, si sono scontrate frontalmente mentre stavano transitando all'altezza della rotatoria all'altezza del Lido Altenea, sulla strada che collega la zona di Caorle a Eraclea, non distante da Duna Verde.

Schianto frontale

Preoccupazione venerdì sera per uno schianto che ha coinvolto due veicoli e che ha visto intervenire più ambulanze del Suem 118, oltre che i vigili del fuoco di Caorle. Per fortuna, nonostante le prime segnalazioni, nessuno dei passeggeri era rimasto incastrato nell'abitacolo, riportando comunque traumi che hanno reso necessario il trasferimento di 2 minorenni, sui 10 anni, al pronto soccorso. Più di 3 le persone che hanno necessitato delle attenzioni dello staff del 118. Per fortuna nessuna verserebbe in gravi condizioni. La strada per il tempo necessario ai soccorsi e ai rilievi è stata interdetta al transito, inevitabili i disagi.