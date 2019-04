Schianto frontale tra due auto: grave un ragazzo di 23 anni

Le cause che hanno portato all'incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Nella tarda serata di lunedì, attorno alle 23.20, due automobili si sono scontrate in località Cintello, a Portogruaro, mentre stavano percorrendo via Garibaldi. Un frontale violento tra una piccola utilitaria ed un monovolume. Sarebbero quattro, in tutto, le persone coinvolte: uno di loro, il più grave, ha 23 anni ed è stato trasportato all'ospedale dell'Angelo di Mestre.

Tre feriti

Quando sono intervenuti dal locale distaccamento di San Vito, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente dell'utilitaria, il 23enne, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. È spettato ai sanitari del Suem stabilizzarlo e trasferirlo in codice rosso a Mestre, dove è ricoverato in Rianimazione. Il giovane, residente in Friuli, avrebbe riportato gravi conseguenze ad uno degli arti inferiori. Le altre persone che erano a bordo dei due veicoli sono state prese in cura allo stesso modo dal 118: almeno uno di loro è stato portato all'ospedale di Portogruaro.

Soccorsi e rilievi

Sul posto, i carabinieri locali hanno avuto il compito di effettuare tutti i rilievi del caso, per cercare di capire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.