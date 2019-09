Frontale fra tir e auto sulla Romea, muore un pensionato

Un incidente frontale sulla strada Romea 308 a Lova di Campagna Lupia, lunedì sera verso le 20, non ha lasciato scampo a un automobilista di Chioggia. La sua auto, una Seat Leon, si è scontrata con un tir che viaggiava dall'altra parte della strada, in direzione opposta, al chilometro 107 e 200. Il conducente della macchina, che ha perso la vita, è un pensionato di Chioggia, B.M.G., che avrebbe compiuto 69 anni il mese prossimo.

Soccorsi e rilievi

Illeso l'autista del camion. Secondo le prime ricostruzioni la macchina potrebbe aver invaso la corsia opposta per una distrazione. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri della compagnia di Chioggia. I vigili del fuoco sono arrivati da Piove di Sacco e da Mestre, anche con l'autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente della Seat Leon. Nonostante i soccorsi del personale sanitario, il medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo. La salma verrà riconsegnata ai famigliari. La circolazione lungo la strada è rimasta interrotta. I carabinieri hanno deviato il traffico. Le operazioni di soccorso verso le 21 erano ancora in corso e il traffico rallentato.