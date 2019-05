Frontale fra auto e furgone lungo la strada dei Vivai: un ferito via in elisoccorso

Frontale lungo la strada statale dei Vivai, martedì pomeriggio: due persone sono rimaste ferite all'altezza dello svincolo per Campolongo Maggiore in direzione Padova. Una è stata portata via in elisoccorso. La strada è stata chiusa con pesanti disagi al traffico.

I rilievi

Lo schianto che ha coinvolto un'auto e un furgone si è verificato poco prima delle 14.30. A scontrarsi una Citroen Picasso e un mezzo carico di scatoloni imballati. Per capire l'esatta dinamica e il motivo all'orgine del frontale sta lavorano la polizia stradale intervenuta con i vigili del fuoco di Piove di Sacco e i sanitari del Suem 118.

L'urto

Nell'urto parte del carico del furgone è volato sul cofano dell'utilitaria, intrappolando la donna alla guida dento l'abitacolo. Estratta dai pompieri è stata stabilizzata dai paramedici, mentre sul posto veniva richiesto l'intervento dell'elicottero che l'ha trasferita all'ospedale di Padova. Nonostante in un primo momento le sue condizioni sembrassero gravi, il quadro clinico si è poi stabilizzato. L'autista del furgone è rimasto leggermente ferito e in via precauzionale è stato visitato all'ospedale del Piovese.

Strada chiusa

Pesanti le ripercussioni sul traffico. La viabilità è stata interrotta in direzione di Padova e deviata sulle arterie secondarie. Alle 16 il tratto risultava ancora chiuso e si sono formate lunghe code. Le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati si sono concluse dopo circa due ore dall'impatto.