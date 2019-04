Macchina fuori strada, vigili del fuoco sul posto per una persona incastrata nell'auto

È accaduto nel primo pomeriggio di martedì: incidente a Gardigiano di Scorzè, in via Moglianese. I vigili del fuoco sono intervenuti per prestare soccorso a una persona rimasta incastrata nell'auto. Dalle prime verifiche non sarebbe in gravi condizioni e avrebbe perso il controllo della macchina finendo fuori strada. Non risultano al momento altri veicoli coinvolti.