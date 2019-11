Mezzo pesante rovesciato fuori strada, autista ferito

Un grosso mezzo pesante è finito rovesciato fuori strada, alle 15.30 di oggi, venerdì 8 novembre, in via Serrai a Giussago di Portogruaro. Il conducente è un 68enne di Eraclea rimasto ferito in maniera non grave, in base ai primi accertamenti. Sul posto, per i rilievi e per il coordinamento del traffico, è intervenuta la polizia locale di Portogruaro. Qualche rallentamento per via dell'accaduto ma non sono stati segnalati gravi disagi.