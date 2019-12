Golf contro un albero, un morto e un ferito grave

Non c'è stato scampo per un uomo di 45 anni, I. L. di Martellago, che ha perso la vita finendo fuori strada, in un canale e poi contro un albero oggi, domenica 29 dicembre, verso le 11 a Scorzè, in via Tito Speri, in un incidente accaduto mentre viaggiava in macchina. Le persone a bordo dell'auto erano due. Mentre il passeggero è deceduto, il conducente della Volkswagen Golf, un 34enne veneziano, è rimasto ferito in maniera grave.

I rilievi

I vigili del fuoco, intervenuti, hanno messo in sicurezza la vettura spezzata a metà e hanno estratto i due uomini. Il medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte del passeggero. L’autista gravemente ferito è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale. Verso le 12.45 erano ancora in corso i rilievi da parte dei carabinieri e le operazioni di soccorso. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.