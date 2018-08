Perde il controllo dell'auto e si schianta, 38enne grave all'ospedale

Un 38enne veneziano è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale che ha avuto luogo nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo è stato sottoposto ad intervento nell'ospedale di Mestre e si trova in Rianimazione, alle prese con traumi e fratture. Si attendono le prossime ore per avere un quadro più chiaro delle sue condizioni, pare comunque che non sia in pericolo di vita. Il sinistro è avvenuto verso l'una e venti nel tratto di via della Libertà davanti al Vega di Mestre: a un certo punto l'automobilista, che stava procedendo in direzione Venezia, ha perso il controllo dell'auto che stava guidando e si è schiantato.

Incastrato nell'auto

I soccorsi sono arrivati poco più tardi, assieme ai vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per estrarre il conducente dalle lamiere, prima di consegnarlo alle cure del personale sanitario del 118. Infine il trasporto in codice rosso all'Angelo. Presenti anche le pattuglie del reparto motorizzato della polizia locale, cui spettano i rilievi del caso. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, che comunque non ha visto altri mezzi né persone coinvolte.