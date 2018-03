Schianto in Romea a Valli di Chioggia: feriti, si sviluppa un rogo su un'auto

Nell'incidente dalle prime informazioni non si sarebbero registrati feriti gravi, ma sul posto è comunque dovuto intervenire il 118. In più, a causa di uno spanto di carburante, a un certo punto si è innescato un principio d'incendio che ha coinvolto una delle due auto, che ha riportato pesanti danni.

Sul posto i pompieri

Sul posto, all'altezza del chilometro 93 della strada statale Romea, nel territorio di Valli di Chioggia, si sono quindi portati non solo i sanitari del 118, per soccorrere gli automobilisti, ma anche i vigili del fuoco del distaccamento della città clodiense, che si sono occupati di mettere in sicurezza il veicolo e di spegnere le fiamme che avevano inziato a fare capolino. La situazione è tornata velocemente alla normalità, più che altro sul fronte della viabilità, visto che il veicolo interessato dal principio d'incendio è stato spostato (una volta che le fiamme erano scomparse) nelle adiacenze del distributore che caratterizza la zona.