Incidente in A4 direzione Venezia, 5 chilometri di coda

Un incidente tra tre mezzi sulla A4 giovedì pomeriggio, apparentemente senza conseguenze gravi per gli occupanti, ha causato code in direzione Venezia. L'incidente è avvenuto alle ore 17.25 poco dopo il bivio con la A13: coinvolte due auto e un furgone, rimasti incidentati in corsia di sorpasso. Si sono registrate code fino a 5 chilometri, in aumento a causa del traffico intenso nell'ora di punta. Sul posto la polstrada, il soccorso meccanico e 4 mezzi degli ausiliari di Cav in servizio di assistenza e presegnalazione, coordinati dal centro operativo di Mestre della società autostradale.