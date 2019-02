Incidente mortale in autostrada, 4 auto coinvolte: morta una donna

Una donna di 45 anni, Debora Liberati, originaria di Napoli ma residente a Meolo, ha perso la vita in un incidente stradale accaduto sabato sera, intorno alle 19, lungo l'autostrada A4. Lo schianto si è verificato tra i caselli di Meolo e San Donà in direzione Trieste. Quattro vetture sono rimaste coinvolte, una di queste si è rovesciata: altre 4 persone sono rimaste ferite.

Tre feriti

Le squadre dei vigili del fuoco accorse da San Donà e Mestre hanno messo in sicurezza le vetture ed estratto i feriti, che sono stati presi in cura dal personale del suem 118 per essere trasportati in ospedale. Si tratta di un uomo tedesco di 53 anni, una donna svizzera di 52, oltre a una coppia di roncadesi, il 33enne G.F. e la 37enne E.M. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il personale medico ha dovuto dichiarare la morte della 45enne. La polizia stradale e il personale dell’autostrade hanno deviato il traffico, che è stato canalizzato su una sola corsia. Dopo i rilievi e i soccorsi è stata ripristinata la viabilità.